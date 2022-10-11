Пиотровский: Первые выплаты мобилизованным отправлены еще на прошлой неделе

Вице-губернатор Борис Пиотровский воспользовался своим Telegram-каналом, чтобы рассказать о единовременных выплатах, положенных мобилизованным и добровольцам из Петербурга. По собственному признанию чиновника, на это его сподвигли обращения горожан в штаб по мобилизации с просьбами рассказать о положенных выплатах и соцподдержке.

Пиотровский напомнил, что мобилизованным петербуржцам город назначены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а добровольцам обещано по 300 тысяч рублей.

"Первые суммы были переведены на карточки на прошлой неделе. В настоящее время районные администрации совместно с военкоматами ежедневно работают над сбором данных, передают их в банки, где и осуществляется выплата", — известил вице-губернатор. Для получения информации о статусе выплат он рекомендовал петербуржцам обращаться в районные отделы социальной защиты.

О выплатах мобилизованным петербуржцам губернатор Александр Беглов объявил 30 сентября. Что касается выплат добровольцам, то на прошлой неделе вице-губернатор Валерий Пикалев сообщил, что они выделяются из резервного фонда правительства Петербурга.

Фото: Telegram-канал Минобороны России