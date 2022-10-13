К следующему учебному году Минобороны построит в Петергофе кадетский корпус СК

В Севастополе 13 октября торжественно открыли новый кадетский корпус Следственного комитета, передает ТАСС. На церемонии открытия заместитель министра обороны Тимур Иванов рассказал об аналогичных планах применительно к Петербургу.

"По поручению Александра Ивановича (Бастрыкина, председателя Следственного комитета РФ. - Прим. ТАСС) мы приступили к строительству еще одного такого же кадетского корпуса в Петергофе. 1 сентября 2023 года откроет двери еще один кадетский корпус, построенный военными строителями", - произнес чиновник.

Речь идет об участке земли на пересечении Петергофской, Гостилицкой улиц, Университетского проспекта и улицы Веденеева. Нынешним летом эту землю стали освобождать от бывшего военного госпиталя № 444, занимавшего 5 га.

По данным Иванова, силами министерства за последнее десятилетие было построено три десятка учреждений довузовского образования.