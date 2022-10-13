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Новости 19:51

Дрозденко хочет повременить с закрытием двух мусорных полигонов

фото ЗакС политика Дрозденко хочет повременить с закрытием двух мусорных полигонов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании регионального Экологического совета предложил перенести закрытие мусорных полигонов "Лепсари" (Всеволожский район) и "Беркут" (Лужский район) на более поздний срок в силу причин организационного и технического характера. Ранее предполагалось, что свою работу они прекратят не позднее 2023 года. Дрозденко призвал найти юридические возможности для продолжения их функционирования.

"Мы не можем оставить операторов один на один с этой проблемой, которая возникнет, если закроют два полигона, а альтернативных вариантов размещения не будет. Это наша общая задача", - приводит его обоснование петербургская редакция "Коммерсанта".

Дрозденко представляется опасным перегружать ныне действующие полигоны, в частности, "Новый свет - ЭКО" в Гатчинском районе, который и так в нынешнем году стал источником экологических проблем

В ближайшие годы в области будут построены еще два полигона - КПО "Кингисепп" и КПО "Рахья".


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