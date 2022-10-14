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Омбудсмен известила о предоставлении отсрочки от мобилизации отцу трёх детей

фото ЗакС политика Омбудсмен известила о предоставлении отсрочки от мобилизации отцу трёх детей

Уполномоченная по правам ребёнка в РФ Мария Львова-Белова сообщила о предоставлении отсрочки от мобилизации для отца трёх детей, о чём рассказала у себя в Telegram-канале. Такое право мужчина получил ещё 4 октября согласно соответствующему указу Генштаба ВС РФ.

"Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трёх и более детей до 16 лет, трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребёнка с паллиативным статусом", — отметила омбудсмен.

О подобной отсрочке, подчеркнула Львова-Белова, просили "тысячи россиян". Уполномоченная пообещала также, что власти и далее будут работать над расширением списка граждан, которым полагается освобождение от призыва, так как на это обратил внимание Владимир Путин.

Напомним также, днём ранее, 14 октября, петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил о возвращении домой 37 ошибочно мобилизованных горожан.


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