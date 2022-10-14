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Новости 10:27

"Вы понимаете, что творите беззаконие?": В СПЧ и Совфеде призвали дать правовую оценку "облавам" на уклонистов

фото ЗакС политика "Вы понимаете, что творите беззаконие?": В СПЧ и Совфеде призвали дать правовую оценку "облавам" на уклонистов

Сообщения об "облавах" на уклонистов от частичной мобилизации вызвали недоумение у члена президентского Совета по правам человека Кирилла Кабанова, он пообещал подключить к разбирательству прокуратуру. Аналогичного мнения придерживается и член Совета Федерации Андрей Клишас, который также намерен обратиться в правоохранительные органы.

"Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие "облавы" должна быть дана правовая оценка", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Об "облавах" рассказали жители Москвы: по словам очевидцев, полиция ловила уклонистов радом со станцией метро "Щёлковская".

"Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? <…> Буду просить Председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки", — в свою очередь написал Кабанов у себя в Telegram-канале.

Напомним, что в конце сентября глава СПЧ Валерий Фадеев написал обращение к министру обороны Сергею Шойгу, в котором он указал на недостатки в организации частичной мобилизации.


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