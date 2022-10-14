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Новости 10:56

Смольный нашёл подрядчика для ремонта помещений в доме Зингера

фото ЗакС политика Смольный нашёл подрядчика для ремонта помещений в доме Зингера

Ремонтом помещений в доме Зингера, где должен открыться главный городской книжный магазин, будет заниматься компания "Содействие", передаёт "Деловой Петербург" со ссылкой на данные портала госзакупок. Фирма стала единственным претендентом на подряд.

Цена заключенного контракта составила 99,4 млн рублей. "Содействие" должно отремонтировать четыре помещения на двух этажах здания. Также согласно договору компании необходимо привести в порядок керамические изразцы, нанести сусальное золото на гипсовые элементы декора, воссоздать мраморную облицовку.

Все работы необходимо сделать к 30 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что книжный магазин в доме Зингера должен открыться уже в ноябре.

Фото: Дом Книги / "ВКонтакте"


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