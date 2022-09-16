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Новости 11:59

"Деловой Петербург": Книжный магазин в доме Зингера откроется в ноябре

фото ЗакС политика "Деловой Петербург": Книжный магазин в доме Зингера откроется в ноябре

Книжный магазин в доме Зингера должен открыться в ноябре, сообщил 16 сентября "Деловой Петербург" со ссылкой на гендиректора принадлежащего городу АО "ТФ Санкт-Петербургский Дом книги" Виталия Федорова. По словам собеседника издания, ремонтные работы в помещениях ведутся с конца лета, параллельно идут переговоры с поставщиками оборудования и товаров.

На работы в здании Смольный намерен потратить 200 миллионов рублей, пишет издание. Ранее аналогичную цифру называл вице-губернатор Борис Пиотровский.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал недействительным договоры субаренды, заключенные между ЗАО "Зингер" и ООО "Книжный магазин № 1", собственником магазина "Санкт-Петербургский Дом книги". "Книжный магазин № 1" обжаловал это решение, но безуспешно.

Во второй половине марта "Дом книги" закрылся. Освободившиеся помещения отошли принадлежащему Смольному АО "ТФ Санкт-Петербургский Дом книги", в июне вице-губернатор Пиотровский заявил, что открытие нового книжного магазина в здании намечено на осень.

Фото: Дом Книги / "ВКонтакте"


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