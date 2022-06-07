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Новости 16:06

Возвращение книжного магазина в Дом Зингера затянется до осени

фото ЗакС политика Возвращение книжного магазина в Дом Зингера затянется до осени

Книжный магазин вернется в петербургский Дом Зингера на Невском, 28 в начале осени, сообщает в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. Ранее чиновники рассчитывали открыть магазин в июне в период торжеств, связанных с 350-летием со дня рождения Петра I, но сроки сдвинулись из-за юридической тяжбы между арендодателем и бывшим арендатором.

"Тем не менее, ко дню рождения основателя города поставлена окончательная точка в судебном процессе. Кроме того, за это время рабочая группа успела активно поработать: продуманы планы размещения торговых зон, подготовлены сметы, заключены все соглашения", - пишет Пиотровский.

Напомним, что ООО "Книжный магазин № 1", владеющее магазином "Санкт-Петербургский Дом книги", проиграло в суде собственнику помещений, компании "Зингер". Теперь в историческое здание на Невском проспекте должно будет вселиться принадлежащее Смольному АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги". На сегодняшний день двери бывшего магазина закрыты для посетителей.

фото: Дом Книги / ВКонтакте


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