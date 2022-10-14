Минпросвещения попросило правительство предоставить учителям отсрочку от частичной мобилизации

Минпросвещения обратилось в правительство с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации школьным учителям, сообщило 14 октября ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — замминистра просвещения Андрея Корнеева.

"Соответствующее ходатайство мы направили в правительство, ждем решения правительства и будем всесторонне это продвигать", — рассказал Корнеев.

По словам чиновника, речь идет о всех категориях педагогических работников, которые могут попасть под частичную мобилизацию. При этом на решение по вопросу может повлиять позиция военных, уточнил он. "Здесь много зависит от того, что думают об этом Министерство обороны, Генеральный штаб, так что здесь дополнительно будем это обсуждать", — указал замглавы Минпросвещения.

Утром в пятницу появились сообщения об облавах на уклонистов от частичной мобилизации, что вызвало недовольство у представителя СПЧ Кирилла Кабанова и сенатора Андрея Клишаса.

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"