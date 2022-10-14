ЗакС попросит диспансеры чаще отправлять в МВД данные о лицах с психическим расстройством

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит проект обращения на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Депутат хотят попросить их усовершенствовать взаимодействие между МВД и психоневрологическими диспансерами. Предлагается обязать медучреждения ежемесячно направлять в органы внутренних дел данные о лицах, находящихся на активном диспансерном наблюдении. Актуальность своего обращения парламентарии объяснили трагедией в Ижевске, где находившийся под наблюдением врачей 34-летний Артем Казанцев устроил шутинг в школе № 88.

"26 сентября 2022 года в Ижевске произошло поражающее своей бессмысленной жестокостью преступление, в результате которого погибли 17 человек и не менее 25 человек получили ранения. По информации ТАСС, мужчина, открывший стрельбу в школе Ижевска, состоял на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в пояснительной записке к проекту обращения.

В настоящее время медужчреждения направляют данные о лицах, состоящих на активном диспансерном наблюдении, лишь один раз в год, до 20 января. Сроки для уведомления об изменении места жительства лицом с психическим расстройством вообще не установлены.

Проект обращения внесли депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков, Вера Сергеева, Константин Чебыкин, Денис Четырбок (все - "Единая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди"), Павел Иткин (ЛДПР), Александр Рассудов (КПРФ), Александр Новиков ("Справедливая Россия - За правду").