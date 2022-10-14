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Новости 12:01

За полгода суды наложили на граждан "протестных" штрафов на сумму 257 млн рублей

фото ЗакС политика За полгода суды наложили на граждан "протестных" штрафов на сумму 257 млн рублей

За последние полгода российские суды наложили на граждан 257 млн рублей штрафов по "протестным" делам, пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на данные, опубликованные Судебным департаментом Верховного суда РФ.

Всего в первой половине текущего года суды изучили в первой инстанции 16 151 дело по статьям о нарушении правил проведения публичного мероприятия (20.2 КоАП) и "одновременном массовом пребывании" (20.2.2 КоАП), а также 2 955 дел о дискредитации Вооружённых сил РФ (20.3.3 КоАП).

Отмечается, что на Москву пришлось 53% "протестных" дел, а на Петербург — 32%.

При этом по административной статье о дискредитации армии на суды обеих столиц рассмотрели всего 19% подобных дел, остальные изучали инстанции в других российских регионах.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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