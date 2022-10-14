Полиция Петербурга опровергла сообщения об участии в кампании по вручению повесток

В управлении полиции по Петербургу и Ленобласти опровергли сведения об участии в кампании по вручению повесток резервистам. Официальный комментарий ведомства публикует "Фонтанка".

"Информация о вручении сотрудниками полиции повесток из военкомата не соответствует действительности. Данная задача находится вне компетенции органов внутренних дел. Полицейские в соответствии с законом "О полиции" выполняют одну из главных своих задач — охрана и обеспечение общественного порядка", — известили в полиции.

Отметим, что сообщений о том, что именно сотрудники полиции вручают повести, не поступало.

Жители крупных петербургских ЖК делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых можно увидеть, как некие люди в гражданском в компании силовиков дежурят у подъездов и вручают мужчинам повестки. В Москве, к примеру, уклонистов ловили у станций метро. На сообщения отреагировали в Совете Федерации и СПЧ.