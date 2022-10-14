Суд в Москве отказал Татьяне Лазаревой* в отмене статуса иноагента

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла оспорить включение своего имени в перечень иностранных агентов, сообщило 14 октября РИА "Новости". Замоскворецкий суд Москвы счел законным наделение ее иноагентским статусом.

"Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении её в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — процитировало агентство сообщение представительницы пресс-службы суда.

Министерство юстиции внесло Лазареву* в перечень физлиц-иноагентов в конце июля. Одновременно с ней иноагентами были объявлены еще четыре человека, включая Илью Яшина** и Максима Каца***.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Tatiana Lazareva