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Новости 12:46

Суд в Москве отказал Татьяне Лазаревой* в отмене статуса иноагента

фото ЗакС политика Суд в Москве отказал Татьяне Лазаревой* в отмене статуса иноагента

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла оспорить включение своего имени в перечень иностранных агентов, сообщило 14 октября РИА "Новости". Замоскворецкий суд Москвы счел законным наделение ее иноагентским статусом.

"Суд отклонил административный иск Татьяны Лазаревой* к министерству юстиции РФ об оспаривании решения о включении её в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента", — процитировало агентство сообщение представительницы пресс-службы суда.

Министерство юстиции внесло Лазареву* в перечень физлиц-иноагентов в конце июля. Одновременно с ней иноагентами были объявлены еще четыре человека, включая Илью Яшина** и Максима Каца***. 

*Минюст внес Татьяну Лазареву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

Фото: Telegram-канал Tatiana Lazareva


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