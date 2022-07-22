Минюст внес Яшина* и Белоцерковскую** в реестр иноагентов

Министерство юстиции пополнило вечером 22 июля перечень физических лиц, признанных иностранными агентами. В список попали пять человек с одинаковой формулировкой "осуществление политической деятельности". Как считают в Минюсте, все они получали финансирование из Украины.

В список вошел оппозиционер Илья Яшин*, ранее арестованный в Москве по делу о распространении ложных сведений о российской армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме него, статус иноагента получили заочно арестованная блогер Вероника Белоцерковская**, политик Максим Кац***, соратник политика Алексея Навального Руслан Шаведдинов****, а также актриса и телеведущая Татьяна Лазарева*****.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против политика Леонида Волкова****** по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

*Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Веронику Белоцерковскую в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Руслана Шаведдинова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Татьяну Лазареву в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Леонида Волкова в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента