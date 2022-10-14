Количество дел о призывах к экстремизму и оправдании терроризма утроилось за пять лет

За прошедшие пять лет в России заметно выросло количество уголовных дел по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщили 14 октября "Сетевые свободы" со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Согласно представленным данным, за первые шесть месяцев 2022 года российские суды вынесли 161 приговор по статье о призывах к экстремизму и 126 приговоров об оправдании терроризма. При этом в первом полугодии 2018 года суды вынесли 57 и 51 приговор соответственно.

"Формально приговоры выносят за призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Фактически граждан всё чаще наказывают за жесткую критику силовиков и чиновников", — отметили "Сетевые свободы".

Статистику прокомментировал в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. "За пять лет в три раза увеличилось число осужденных за высказывания в интернете по делам, подследственным ФСБ, — написал он. — Призывы и экстремизму и оправдание терроризма — теперь новая 282 [ст. УК РФ]".

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев 2022 года суды наложили на граждан 257 миллионов рублей штрафов по "протестным" делам.