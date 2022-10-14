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Новости 15:45

Суд арестовал петербуржца на три дня за свастику в Instagram**

фото ЗакС политика Суд арестовал петербуржца на три дня за свастику в Instagram**

Куйбышевский районный суд привлек к административной ответственности горожанина Марата Евграфова за размещение незаконной картинки в Instagram**, известила 14 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Петербуржца обвиняли в публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Перед судом Евграфов предстал из-за размещенной ночью 11 октября на странице в Instagram** "символики, схожей до степени смешения с нацистской — свастики", уточнили в пресс-службе. Петербуржец вину признал, но оговорился, но выкладывал изображение без каких-либо "националистических и иных намерений", поскольку подобные взгляды не разделяет.

Суд назначил Евграфову трое суток административного ареста.

Ранее Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta*, которой принадлежит Instagram**, в перечень экстремистов и террористов. В тот же день юрист Павел Чиков выложил в своем Telegram-канале скан предостережения прокуратуры о недопустимости привлечения пользователей и размещения постов в Facebook** и Instagram**.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


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