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Новости 17:42

Клишас: Внесение Meta* в список экстремистов не скажется на пользователях

фото ЗакС политика Клишас: Внесение Meta* в список экстремистов не скажется на пользователях

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал новость о включении Росфинмониторингом американской компании Meta* в перечень экстремистов и террористов. По мысли члена Совета Федерации, подобное решение никак не должно сказаться на жизни россиян, пользующихся соцсетями компании.

"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал 11 октября сенатор в своем Telegram-канале.

Также Клишас заверил, что "правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta*".

Между тем, сегодня же юрист Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале скрины предостережения, вынесенного Лефортовской межрайонной прокуратурой Москвы. В тексте документа говорится, что "совершение действий по привлечению пользователей в социальные сети Facebook** и Instagram**, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц".

"Прокурор грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов", — прокомментировал выложенные снимки Чиков.

Кроме того, в сентябре "Роскомсвобода" поведала о первом известном случае преследования блогера из-за призывов подписываться на аккаунт в Instagram**.

Во вторник Росфинмониторинг внес Meta* и движение "Весна" в перечень террористов и экстремистов. Ранее прокуратура Петербурга подала иск о признании "Весны" экстремистской организацией.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


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