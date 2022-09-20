"Роскомсвобода" рассказала о первом случае преследования за пользование Instagram**

Блогер Вероника Логинова пожаловалась на преследование со стороны полиции и прокуратуры из-за имеющегося у нее блога в Instagram**, рассказала 20 сентября "Роскомсвобода" в своем Telegram-канале. По данным правозащитников, это первый случай в России, когда гражданина преследуют за использование запрещенной соцсети.

Как передает "Роскомсвобода", прокуратура полагает, что блогер "совершила действия по привлечению пользователей в соцсети Facebook** и Instagram**".

Надзорное ведомство вынесло Логиновой предостережение о недопустимости нарушения закона, сообщают юристы. В документе, в частности, говорится, что "совершение действий по привлечению пользователей в соцсети Facebook** и Instagram**, а также размещение там материалов, в том числе рекламных" может быть расценено как форма участия в деятельности экстремистской организации и как склонение к участию в ней иных лиц.

Комментируя заявление ведомства, глава юридической практики "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян выразил мнение, что "это совсем не то, что обещали прокуроры при признании Instagram** и Facebook** экстремистскими".

"Прокурор предупреждает, что за вербовку блогеру грозит от четырех до восьми лет лишения свободы по ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ. А за непосредственное участие в деятельности такой организации грозит еще от двух до шести лет по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. То есть, по логике прокурора, теперь за любое "подписывайтесь на меня в Инстаграм**" грозит до 14 лет лишения свободы!" — подытожил Дарбинян.

Тверской суд Москвы 21 марта признал американскую компанию Meta** экстремистской организацией, а принадлежащие ей соцсети Instagram** и Facebook** — запрещенными в России. Перед этим представитель Генпрокуратуры заявил, что "лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta**".

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.