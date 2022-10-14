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Новости 16:06

Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель, заявил Путин

фото ЗакС политика Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил 14 октября о том, что в рамках частичной мобилизации в России было призвано более двух третей от запланированного количества граждан.

"В войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованы из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", — заявил Путин, выступая перед журналистами.

Президент также отметил, что 33 тысячи мобилизованных уже находятся в армейских подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи. По его словам, Минобороны не просило мобилизовать граждан сверх ранее заявленного лимита.

"Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений на этот счет от Минобороны не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", — заявил Путин.

"Бестолковщину" при мобилизации Путин связал со старыми формами учета, которые "не обновлялись десятилетиями". "Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на современной основе и она будет максимально достоверной", — заявил он.

О "бестолковщине" Путин заявил в понедельник, 10 октября, в ходе общения по видеосвязи с победившими на выборах в сентябре губернаторами.


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