Осуждённый фигурант дела "Сети"* предстанет перед судом по делу об убийстве

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенном группой лиц по предварительному сговору: одним из обвиняемых является осуждённый фигурант дела "Сети"* Максим Иванкин, информирует пресс-служба СК. Дело передано в суд.

По версии следствия, в 2017 году Иванкин, будучи подозреваемым по делу о незаконном сбыте наркотиков, покинул Пензу и перебрался в Рязань. Вместе с ним поехали трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец.

Позднее двое из приятелей — девушка и мужчина — решили вернуться назад и дать признательные показания по делу. Иванкин и Полтавец выманили их в лесополосу под Рязанью и убили.

Полтавец объявлен в международный розыск и заочно арестован. Иванкин отбывает наказание по делу "Сети"*.

Сам Иванкин ранее заявлял, что признательные показания по делу об убийстве из него якобы выбивали пытками.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена в России