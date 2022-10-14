ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:16

Минобороны заявило, что не планирует призыв женщин в рамках частичной мобилизации

фото ЗакС политика Минобороны заявило, что не планирует призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Министерство обороны не намерено призывать женщин в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, следует из заявления ведомства от 14 октября. Как отметили военные, таких планов у них нет сейчас и не будет впредь.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", — указали в военном ведомстве.

Исключений из правил в Минобороны делать не планируют. Как заявили в министерстве, отказ призывать женщин "касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств".

Ранее президент Владимир Путин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации более чем на две трети. По мнению главы государства, призыв граждан из запаса продлится еще приблизительно две недели.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама