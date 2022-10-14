Минобороны заявило, что не планирует призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Министерство обороны не намерено призывать женщин в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, следует из заявления ведомства от 14 октября. Как отметили военные, таких планов у них нет сейчас и не будет впредь.

"В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем", — указали в военном ведомстве.

Исключений из правил в Минобороны делать не планируют. Как заявили в министерстве, отказ призывать женщин "касается всех без исключения граждан женского пола, вне зависимости от их семейного положения, наличия детей, и других личных обстоятельств".

Ранее президент Владимир Путин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации более чем на две трети. По мнению главы государства, призыв граждан из запаса продлится еще приблизительно две недели.

Фото: Telegram-канал Минобороны России