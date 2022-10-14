Комздрав рассказал об очередном сокращении количества коек для больных COVID-19

В петербургских стационарах продолжает уменьшаться количество коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. Как следует из сообщения комитета по здравоохранению от 14 октября, за последние дни в городе стало на 245 мест для размещения таких больных меньше, чем до того.

Всего на текущий момент в Петербурге насчитывается 2 228 коек для больных коронавирусом и пневмониями. Сокращению подверглись 137 мест в городской больнице № 38 им. Н. А. Семашко, 88 мест в стационаре госпиталя для ветеранов войн и 20 мест в психиатрической больнице № 3 им. Скворцова-Степанова.

Сейчас в городе пустует 21% коек для пациентов с коронавирусом.

В начале октября комздрав отчитался об очередном сокращении количества коек в красных зонах стационаров. В тот раз их стало на 207 меньше.