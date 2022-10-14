Роскомнадзор назвал операторов рекламных данных

Комиссия при Роскомнадзоре определилась с операторами рекламных данных, обязанных передавать информацию об интернет-рекламе в единый реестр. Список из семи позиций появился 14 октября на сайте РКН.

В перечень операторов рекламных данных вошли "Лаборатория разработки" (Сбер), "Яндекс Оператор Рекламных Данных" (Яндекс), "ВК Рекламные Технологии" (VK), "ОЗОН ОРД" (Озон), "МедиаСкаут" (МТС), "Первый ОРД" (Вымпелком) и "ОРД-А" (Амбердата).

Как уточнили в РКН, подать заявку на включение в список может любое российское юридическое лицо, прямо или косвенно контролируемое гражданами РФ и отвечающее требованиям правительства. "В числе требований — размер уставного капитала не менее 200 миллионов рублей, владение необходимым для учета рекламы программным обеспечением и подтверждение готовности участников рынка интернет-рекламы с совокупным годовым объемом услуг 2,5 миллиарда рублей заключить договор с участником отбора при условии приобретения им статуса оператора рекламных данных", — перечислили критерии в РКН.

Поправки к закону "О рекламе", предусматривающие сбор сведений о российской интернет-рекламе в единый список, заработали с 1 сентября. Участники рынка должны передавать информацию через операторов рекламных данных.