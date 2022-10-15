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Новости 10:25

Главврача военного комиссариата Петербурга отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Главврача военного комиссариата Петербурга отправили в СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил под арест главного врача военкомата Петербурга Владимира Килимчука. Его подозревают в получении взятки за незаконное освобождение гражданина от военной службы (пп.а,в ч.5 ст.290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под стражей Килимчук пробудет как минимум до 11 декабря. Свою вину он признавать отказался, утверждая, что его оговорили.

Килимчук проходит по одному делу с арестованным ранее начальником отделения военкомата Фрунзенского района Александром Петрочуком. По версии следствия, взятка за освобождение от призыва в размере 200 тысяч рублей была поделена на троих: Петрочук оставил себе 55 тысяч рублей, столько же досталось посреднику, а Килимчук получил 90 тысяч рублей.


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