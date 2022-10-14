Суд в Петербурге отправил под домашний арест начальника отделения Фрунзенского военкомата

Дзержинский районный суд Петербурга 14 октября определил меру пресечения начальнику отделения военкомата Фрунзенского района Александру Петрочуку, обвиняемому в получении взятки группой лиц в крупном размере (пп. а, в ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу, однако судья решил иначе.

По версии следствия, Петрочук с сообщниками использовал свою должность для незаконного обогащения, а именно поспособствовал некому петербуржцу в получении военного билета с категорией годности "В" в обмен на взятку в размере 250 тысяч рублей. Из этой суммы Петрочук якобы присвоил 200 тысяч рублей, а остальное разделили два его подельника, уточнила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе заседания Петрочук просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом он признал вину и дал явку с повинной. Суд просьбу удовлетворил и отправил его до 10 декабря под домашний арест.

О том, что экономическая полиция задержала начальника отделения военкомата Фрунзенского района, стало известно утром 12 октября. В тот же день суд продлил ему срок задержания на 48 часов. К слову, Петрочук стал не единственным, к кому полиция наведалась по делу о махинациях во Фрунзенском военкомате — позже появилась информация об обысках у главного врача военкомата Петербурга Владимира Килимчука.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ Telegram