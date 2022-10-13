"Фонтанка": В доме главврача военного комиссариата Петербурга прошел обыск

Силовики устроили накануне обыск в жилье 56-летнего главного врача военкомата Петербурга Владимира Килимчука, сообщила 13 октября "Фонтанка". По информации издания, визит в частный дом на территории садоводства "Гранит" во Всеволожском районе Ленобласти связан с уголовным делом о махинациях с военными билетами во Фрунзенском военкомате.

В ходе обыска в доме Килимчука сотрудники полиции обнаружили более 700 тысяч рублей и еще 300 тысяч обнаружили непосредственно у главврача, сообщила интернет-издание. После этого Килимчука отвезли на допрос.

Ранее стало известно о задержании сотрудниками экономической полиции начальника отделения военкомата Фрунзенского района Александра Петрочука по подозрению в получении от призывников денег в обмен на проставление в их военных билетах категории годности "В". К вечеру среды появилась информация, что суд продлил Петрочуку срок задержания на 48 часов.