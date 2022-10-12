В Петербурге начальнику отделения военкомата продлили срок задержания

Дзержинский суд Петербурга продлил на 48 часа срок задержания начальнику отделения военкомата Фрунзенского района Александру Петрочуку, которого обвиняют в получении взятки за освобождение призывника от срочной службы (пп.а,в ч.5 ст.290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, о такой мере попросила защита обвиняемого для сбора документов, которые помогли бы помочь Петрочуку избежать попадания в следственный изолятор.

По версии следствия, сотрудник военкомата при помощи двух посредников незаконно признал призывника ограниченно годным к службе и выдал ему военный билет с соответствующей отметкой. За это Петрочук, как считают силовики, получил 200 тысяч рублей вознаграждения. Его задержание случилось накануне, 11 октября.