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Новости 19:05

В Петербурге начальнику отделения военкомата продлили срок задержания

фото ЗакС политика В Петербурге начальнику отделения военкомата продлили срок задержания

Дзержинский суд Петербурга продлил на 48 часа срок задержания начальнику отделения военкомата Фрунзенского района Александру Петрочуку, которого обвиняют в получении взятки за освобождение призывника от срочной службы (пп.а,в ч.5 ст.290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, о такой мере попросила защита обвиняемого для сбора документов, которые помогли бы помочь Петрочуку избежать попадания в следственный изолятор.

По версии следствия, сотрудник военкомата при помощи двух посредников незаконно признал призывника ограниченно годным к службе и выдал ему военный билет с соответствующей отметкой. За это Петрочук, как считают силовики, получил 200 тысяч рублей вознаграждения. Его задержание случилось накануне, 11 октября.


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