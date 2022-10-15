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Новости 12:50

В Белоруссию прибыли первые российские эшелоны из объединенной группировки войск

фото ЗакС политика В Белоруссию прибыли первые российские эшелоны из объединенной группировки войск

Министерство обороны Белоруссии сообщило о том, что на территорию страны въехали первые эшелоны с российскими военными в рамках развертывания совместной с РФ региональной группировки войск.

"Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве напомнили, что создание объединенной группировки войск было вызвано к жизни "непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах". Ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что договорился об этом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в день рождения последнего, которое тот отметил 7 октября в Петербурге в компании лидеров стран СНГ.


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