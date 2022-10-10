ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:12

Лукашенко согласился развернуть совместную с Россией группировку войск

фото ЗакС политика Лукашенко согласился развернуть совместную с Россией группировку войск

Белорусский президент Александр Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Как пишет БЕЛТА, об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности. Со слов Лукашенко, решение было продиктовано обострением на западной границе Союзного государства и принято в Петербурге в день 70-летия Путина во время их беседы тет-а-тет.

"Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - приводятся слова белорусского лидера.

На прошлой неделе Лукашенко заявлял, что его страна участвует в специальной военной операции, но избегает отправки военных на Украину. На свой день рождения Путин получил от него в подарок трактор.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама