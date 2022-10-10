Лукашенко согласился развернуть совместную с Россией группировку войск

Белорусский президент Александр Лукашенко договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Как пишет БЕЛТА, об этом он сообщил на совещании по вопросам безопасности. Со слов Лукашенко, решение было продиктовано обострением на западной границе Союзного государства и принято в Петербурге в день 70-летия Путина во время их беседы тет-а-тет.

"Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - приводятся слова белорусского лидера.

На прошлой неделе Лукашенко заявлял, что его страна участвует в специальной военной операции, но избегает отправки военных на Украину. На свой день рождения Путин получил от него в подарок трактор.