ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:40

В боевых действиях на Украине погиб петербургский учитель

фото ЗакС политика В боевых действиях на Украине погиб петербургский учитель

Администрация петербургской школы №631 сообщила о гибели своего сотрудника, отправившегося в зону боевых действий на Украину. Погибшим оказался учитель физкультуры, и о точных обстоятельствах его смерти пока ничего не говорится.

"5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов", - написано в официальной группе школы "ВКонтакте".

О месте и времени прощания с Седовым руководство учебного заведения пообещало проинформировать позднее.

Напомним, что в последний раз Минобороны озвучивало число боевых потерь на Украине в день объявления частичной мобилизации: 21 сентября было объявлено о 5 937 погибших.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама