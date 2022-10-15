В боевых действиях на Украине погиб петербургский учитель

Администрация петербургской школы №631 сообщила о гибели своего сотрудника, отправившегося в зону боевых действий на Украину. Погибшим оказался учитель физкультуры, и о точных обстоятельствах его смерти пока ничего не говорится.

"5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов", - написано в официальной группе школы "ВКонтакте".

О месте и времени прощания с Седовым руководство учебного заведения пообещало проинформировать позднее.

Напомним, что в последний раз Минобороны озвучивало число боевых потерь на Украине в день объявления частичной мобилизации: 21 сентября было объявлено о 5 937 погибших.