Baza: Из-за мобилизации у московских стрип-клубов резко упала выручка

В Москве частичная мобилизация отрицательно отразилась на посещаемости стрип-клубов и их выручке, о чем пишет медиапроект Baza со ссылкой на представителей индустрии.

Один из собеседников издания пожаловался на то, что с конца сентября гостей у его заведения стало меньше почти на две трети. Особенно заметным для него стало снижение потока чиновников и силовиков, которые составляли значительную часть контингента клуба.

Еще одна называемая источниками издания тенденция - желание трудоустроиться в стрип-клубы у женщин старшего возраста из-за экономических трудностей, связанных с подпаданием под частичную мобилизацию их мужей.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Накануне он заявил, что мобилизационные мероприятия должны продлиться еще две недели.