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В воинской части Беглов пообщался с мобилизованными

фото ЗакС политика В воинской части Беглов пообщался с мобилизованными

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 октября навестил мобилизованных в одной из воинских частей Западного военного округа, где сконцентрировались призывники из нескольких регионов. Понаблюдав за занятиями по их специальной и медицинской подготовкой, чиновник напомнил об утвержденных мерах материальной поддержки. В их числе - выплаты по 300 тысяч рублей добровольцам и по 100 тысяч рублей остальным мобилизованным. 

"Выплаты уже начали производить. Бесплатное питание в школах- завтрак и обед всем детям военнослужащих. Бесплатный детский сад. Бесплатный проезд на общественном транспорте детям и совершеннолетним студентам. Бесплатные путевки в лагеря отдыха, устройство в школы, детские сады", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Губернатор также вручил 1255 призванным на военную спецоперацию персональные комплекты с дополнительным снаряжением.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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