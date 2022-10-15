В воинской части Беглов пообщался с мобилизованными

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 октября навестил мобилизованных в одной из воинских частей Западного военного округа, где сконцентрировались призывники из нескольких регионов. Понаблюдав за занятиями по их специальной и медицинской подготовкой, чиновник напомнил об утвержденных мерах материальной поддержки. В их числе - выплаты по 300 тысяч рублей добровольцам и по 100 тысяч рублей остальным мобилизованным.

"Выплаты уже начали производить. Бесплатное питание в школах- завтрак и обед всем детям военнослужащих. Бесплатный детский сад. Бесплатный проезд на общественном транспорте детям и совершеннолетним студентам. Бесплатные путевки в лагеря отдыха, устройство в школы, детские сады", - приводит его слова пресс-служба Смольного.

Губернатор также вручил 1255 призванным на военную спецоперацию персональные комплекты с дополнительным снаряжением.

фото: gov.spb.ru