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Новости 10:08

Омбудсмен Петербурга: Большая часть жалоб на призыв касается возраста и здоровья

фото ЗакС политика Омбудсмен Петербурга: Большая часть жалоб на призыв касается возраста и здоровья

Уполномоченный по правам человека в Северной столице Светлана Агапитова поведала о самых распространённых жалобах мобилизованных, делится "Петербургский дневник".

Подавляющее большинство претензий касается возраста и состояния здоровья призывников. У некоторых имеются хронические заболевания, однако во время мобилизации они не прошли должное обследование.

"Сейчас в военкоматах должна проходить первичная оценка предоставляемых справок, то есть в присутствии терапевта. Если же человек уже уехал в воинскую часть, то там он может подать рапорт о состоянии здоровья, приложить справки", — сообщила омбудсмен.

Зафиксировано уже достаточное количество случаев, когда граждан отправляют на медицинское обследование уже с "полей", добавила Агапитова.

Наконец, уполномоченный заявила, что после старта мобилизации на сайт омбудсмена поступало множество эмоционально окрашенных жалоб, однако теперь они имеют более "продуманный" оттенок и основаны "на нормативно-правовой базе".

Напомним, что ранее Агапитова заявляла, что в понедельник, 17 октября, в Петербурге должен завершиться первый этап частичной мобилизации.


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