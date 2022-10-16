Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение следующих двух недель: ранее об этом говорил Владимир Путин. Сообщение парламентария приведено в его Telegram-канале.

В случае, если призывники столкнулись с какими-либо проблемами, им следует обращаться в том числе к депутатам Госдумы. Володин также предложил писать о нарушениям ему в комментариях в Telegram.

"Нам необходимо сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей. Можете писать в комментариях. Сообщения изучаются. Мимо проблем никто проходить не будет", - заверил Володин.

Напомним, что в пятницу, 14 октября, Путин сообщил, что частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель.