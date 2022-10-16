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Новости 11:03

Беглов поздравил петербуржцев с Днём отца

фото ЗакС политика Беглов поздравил петербуржцев с Днём отца

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов обратился к горожанам по случаю Дня отца, который ежегодно празднуется в третье воскресенье октября. Слова губернатора приведены в его Telegram-канале.

Беглов пожелал петербургским мужчинам терпения и сил в процессе воспитания детей.

Также городской глава вспомнил историю из детства, рассказав историю об отце-фронтовике.

"Для меня папа был непререкаемым авторитетом. Да и как иначе? Фронтовик, воевавший с 1938 по 1945 год. Отец воспитывал меня по-мужски. Как-то спросил его: будет ли он любить меня всегда? Ответ запомнил на всю жизнь: "Любить — буду, а вот уважение — это ты сам", — поделился губернатор.

Напомним, что депутаты Законодательного собрания города на Неве окончательно утвердили празднование Дня отца в конце июня.


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