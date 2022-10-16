Путин объявил о новой встрече Совбеза

В ближайшее время состоится очередная встреча членов Совета безопасности РФ: соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, известил кремлёвский журналист Павел Зарубин у себя в Telegram-канале. Дата собрания пока не конкретизируется.

Уточняется, что объявление о встрече прозвучало в эфире телепрограммы "Москва.Кремль.Путин".

Темы дискуссий традиционно предварительно не раскрываются. Последний раз заседания Совбеза проходило 10 октября. Тогда Путин обвинил Украину в попытке подрыва "Турецкого потока" и Курской АЭС и пригрозил жесткими ответами на угрозы, создаваемые России.