Миронов предлагает призывать силовиков на военную службу в первую очередь и отменить сенаторам право на отсрочку

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил с рядом "мобилизационных" инициатив, о которых рассказал у себя в Telegram-канале.

Так, парламентарий предложил лишить сенаторов и депутатов Госдумы права на отсрочку от призыва. "Никаких поблажек быть не должно", - уверен Миронов.

Другое предложение эсера касается категории граждан, которых следует призывать в первую очередь. Это должны быть силовики: сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенных с военной службы и зачисленных в запас Вооружённых сил.

В то же время Миронов полагает, что отсрочку от мобилизации следует предоставить лицам, которые имеют статус ограниченно годных к военной службе по состоянию здоровья. Временно годным предлагается предоставить отвод до одного года. Кроме того, отсрочку следует распространить на граждан, проходящих альтернативную службу, родственникам погибших призывников.

Также СРЗП уверена в необходимости закрепления на законодательном уровне права на отсрочку для мужчин, у которых на иждивении имеются трое и более детей до 16 лет.

Наконец, резюмирует Миронов, "мобилизационную" отсрочку следует предоставлять лицам, занятым постоянным уходом за близкими родственниками, опекунам или попечителям несовершеннолетнего родного брата или сестры, в случае, если нет других родственников, которые могут оказывать им постоянный уход; а также отцам детей-инвалидов, студентам очной и очно-заочной формы обучения, аспирантам, школьным учителям, преподавателям вузов.

Напомним также, что ранее Минпросвещения попросило правительство РФ предоставить учителям отсрочку от частичной мобилизации.