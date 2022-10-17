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Новости 12:08

Чебыкин насчитал 800 решенных депутатами ЗакСа обращений со стороны мобилизованных

фото ЗакС политика Чебыкин насчитал 800 решенных депутатами ЗакСа обращений со стороны мобилизованных

Глава постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности петербургского ЗакСа Константин Чебыкин ("Единая Россия") озвучил на ее заседании 17 октября результаты работы депутатов с мобилизованными петербуржцами. По его словам, за прошедшие три недели парламентарии содействовали в решении около 800 проблем призванных граждан, рассказали в пресс-службе Заксобрания.

По утверждению Чебыкина, депутаты "практически ежедневно" работают с мобилизованными горожанами. "За три недели были решены 800 обращений. Это оформление документов, долговые обязательства, вопросы к нотариусам, заключение браков. Все бойцы получили необходимые разъяснения и помощь", — сообщил единоросс и заключил, что "очень большая работа проделана".

В мобилизационном центре Выборгского района Ленобласти при содействии депутатов петербургского ЗакСа организован прием нотариусов, судебных приставов, юристов и специалистов по социальному обеспечению. На прошлой неделе сообщалось о 200 мобилизованных, обратившихся к судебным приставам с заявлениями о приостановке взыскания задолженностей.


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