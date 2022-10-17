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Новости 12:48

Петербургские сады и парки закрыли в преддверии шторма

фото ЗакС политика Петербургские сады и парки закрыли в преддверии шторма

Прогнозируемый синоптиками шторм ещё не дошёл до Петербурга, что не помешало комитету по благоустройству известить о превентивно закрытых городских садах и парках, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно прогнозам, ветер в Северной столице может достигать порывов до 23 м/с. Пока непогода набирает обороты, на Балтийской улице уже упало первое дерево. Инцидент обошёлся без последствий.

Для предотвращения различных ситуаций комблаг сформировал аварийные бригады работников дорожного хозяйства.

Ранее, напомним, в КЗС известили о полностью закрытой дамбе.


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