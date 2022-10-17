Ещё один мобилизованный отказался от иска по оспариванию повестки

Фрунзенский районный суд 17 октября начал рассматривать дело по иску Игоря Миничева к военному комиссариату Петербурга и призывной комиссии по мобилизации, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Миничев оспаривал собственную мобилизацию.

На заседании судья Олег Гринь сообщил, что поступил отказ петербуржца от иска. Представители Миничева в суд не пришли, а представительница ответчиков не была против прекращения дела. Судья решил удовлетворить просьбу Миничева.

— Административный истец вправе отказаться от иска, — заявил судья Гринь.

Он не уточнил, по какой причине петербуржец отказался от своих требований. Судья прекратил производство по заявлению.

Также 17 октября Фрунзенский районный суд принял аналогичные решения по двум другим искам об оспаривании мобилизации. В этих делах истцы тоже отказались от своих требований. Про одного из них — Михаила Мутыгуллина — известно, что он получил отсрочку.

София Саттарова