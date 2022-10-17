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Новости 12:30

Второй мобилизованный отказался от иска к военному комиссариату

фото ЗакС политика Второй мобилизованный отказался от иска к военному комиссариату

Петербуржец Даниил Бакалинский отказался от иска по оспариванию собственной мобилизации, сообщил судья Фрунзенского районного суда Олег Гринь. Об этом он заявил на заседании суда 17 октября, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Сторона Бакалинского в суд не пришла. Представительница военного комиссариата не была против прекращения дела. Судья просьбу Бакалинского об отзыве иска удовлетворил. Причину такого решения петербуржца он не озвучил.

Напомним, Бакалинский в своём заявлении сообщил, что ему якобы не провели медицинский осмотр и не выяснили наличие оснований для отсрочки. Он просил аннулировать повестку, а также заявлял, что военная служба идёт вразрез с его личными убеждениями.

Ранее объединённая пресс-служба судов города сообщила, что другой мобилизованный — Михаил Мутыгуллин отказался от своего иска по оспариванию призыва. В пресс-службе судов пояснили, что петербуржец получил отсрочку.

Обновление от 12:35: Фрунзенский районный суд 17 октября удовлетворил просьбу Мутыгуллина и прекратил рассмотрение дела.

София Саттарова


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