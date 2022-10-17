Российские власти добиваются от "Радио Свобода"* выплаты 790 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба и департамент по обеспечению деятельности мировых судей Москвы добиваются от "Радио Свобода"* выплаты в общей сложности 790,4 миллиона рублей, сообщило 17 октября РИА "Новости" со ссылкой на определения Арбитражного суда столицы.

Как уточняется, ФНС намерено взыскать с радиостанции 720,8 миллиона рублей, столичный департамент добивается получения 69,6 миллиона рублей, уточнило агентство. При этом заявители не предоставили суду документы с обоснованием своих требований. Устранить недочеты ФНС должна до 27 октября, московский департамент — до 28 октября.

В середине июня стало известно, что против "Радио Свобода"* и его генерального директора составлено 1 044 протокола об отсутствии маркировки иностранного агента. Общая сумма штрафов, наложенных на СМИ, превысила к тому моменту один миллиард рублей.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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