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Сумма назначенных "Радио Свобода"* штрафов превысила миллиард рублей

фото ЗакС политика Сумма назначенных "Радио Свобода"* штрафов превысила миллиард рублей

Общая сумма наложенных на радиостанцию "Свобода"* и гендиректора ее юридического лица штрафов превысила с января 2021 года один миллиард рублей, сообщил 16 июня "Интерфакс" со ссылкой на данные Роскомнадзора.

"С января 2021 года за отсутствие маркировки в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* <...> и его генерального директора составлено 1 044 протокола", — цитирует агентство ответ РКН на свой запрос.

Из общего количества протоколов 390 были составлены за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ), другие 522 касались повторного нарушения (ч. 2 ст. 19.34.1 КоАП РФ), а оставшиеся 132 протокола — грубого нарушения порядка деятельности внесенного в реестр иноагентов СМИ (ч. 3 ст. 19.34.1 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения протоколов суды первой инстанции оштрафовали "Радио Свобода"* на общую сумму 988,5 миллиона рублей. При этом к 6 июня 2022 года суды оштрафовали радиостанцию на 75,8 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ).

Таким образом, по состоянию на 16 июня российские суды оштрафовали "Радио Свобода"* на 1 064,3 миллиона рублей.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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