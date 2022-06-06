Суд в Москве оштрафовал "Радио Свобода"* на 20 миллионов рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал на 20 миллионов рублей радиостанцию "Свобода"* за неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен, сообщил 6 июня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда столицы.

В ходе разбирательства "Радио Свобода"* было признано виновным в 20 эпизодах неудаления запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). За каждый такой случай судья назначил штраф в размере одного миллиона рублей.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай наложения крупных штрафов на радиостанцию за неудаление незаконной информации. В последний раз мировой судья оштрафовал СМИ на 10 миллионов рублей, доведя общую сумму взысканий до 55,8 миллиона рублей. С учетом штрафов, вынесенных сегодня, эта сумма увеличилась до 75,8 миллиона рублей.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.