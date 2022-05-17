Радио "Свобода"* оштрафовано еще на 10 миллионов рублей

Мировой судья наложил на радиостанцию "Свобода"* 10 штрафов за неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил 17 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда города Москвы.

Максимальное наказание по указанной статье предполагает штраф в размере четырех миллионов рублей. Судья рассмотрел 10 протоколов, назначив по каждому штраф в размере одного миллиона рублей.

Таким образом, общая сумма наложенных на радиостанцию штрафов увеличилась на 10 миллионов рублей, достигнув отметки 55,8 миллиона рублей. Ранее радио "Свобода"* было оштрафовано на 12,8 миллиона, 15 миллионов и 18 миллионов рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Помимо этого, накануне суд зарегистрировал 20 административных протоколов против радиостанции по той же статье, рассмотрение их назначено на 6 июня.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента