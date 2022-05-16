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Новости 17:39

Радиостанцию "Свобода"* могут оштрафовать еще на 80 миллионов рублей

фото ЗакС политика Радиостанцию "Свобода"* могут оштрафовать еще на 80 миллионов рублей

Радиостанции "Свобода"* грозит наложение штрафов за неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщил 16 мая "Интерфакс". Мировой судья Москвы зарегистрировал новые протоколы, составленные Роскомнадзором против СМИ.

"В суд поступило 20 административных протоколов, составленных в отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, заседания по ним пройдут 6 июня", — цитирует сообщение суда "Интерфакс".

Как уточняет агентство, претензии Роскомнадзора касаются материалов, посвященных спецоперации на Украине. Наказание за каждое правонарушение по вменяемой статье предусматривает штраф на сумму до четырех миллионов рублей. Таким образом, в перспективе по составленным протоколам радио "Свобода"* может получить штрафы на 80 миллионов рублей.

На прошлой неделе мировой судья в Москве оштрафовал радиостанцию на 12,8 миллиона рублей. В конце апреля СМИ было оштрафовано на 15 миллионов рублей.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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