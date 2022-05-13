Радио "Свобода"* оштрафовано на 12,8 миллиона рублей за неудаление контента

Мировой судья в Москве оштрафовал радиостанцию "Свобода"* в общей сложности на 12,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию, сообщило 13 мая ТАСС. В частности, речь шла о данных, касающихся спецоперации российской армии на Украине.

"В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 16 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода"* по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). В совокупности по ним назначен штраф в 12,8 млн рублей", — сообщили агентству в судебной пресс-службе.

Всего на рассмотрение суда поступило 60 протоколов в отношении радиостанции, максимальная сумма штрафов по которым могла достигнуть 240 миллионов рублей.

В конце апреля радио "Свобода"* было оштрафовано на 15 миллионов рублей. В начале марта появилось сообщение о том, что СМИ приостанавливает работу в России из-за возможности банкротства и давления на журналистов.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента