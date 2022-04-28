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Новости 18:59

Радио "Свобода"* оштрафовали на 15 млн рублей за неудаление запрещённого контента

фото ЗакС политика Радио "Свобода"* оштрафовали на 15 млн рублей за неудаление запрещённого контента

В Москве Тверской райсуд оштрафовал радиостанцию "Свобода"* ещё на 15 млн рублей за неудаление противоправного контента, информирует пресс-служба инстанции.

Ранее в четверг, 28 апреля, мировой судья в Москве оштрафовал на 800 тысяч рублей радиостанцию по аналогичной причине.

Как сообщалось ранее, на СМИ было составлено 60 протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, по каждому из которых ему может грозить штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Добавим также, что сегодняшним решением судов в Москве американская компания Google была оштрафована на 3 млн рублей за отказ удалить клип рэпера Моргенштерна, а  Twitter — на такую же сумму из-за постов со свастиками и рецептом коктейля Молотова.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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