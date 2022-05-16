Радио "Свобода"* оштрафовали еще на 18 миллионов рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал радиостанцию "Свобода"* на 18 миллионов рублей за неудаление запрещенного в России контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), сообщило 16 мая РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Как уточнили агентству в судебной пресс-службе, судья рассмотрел в общей сложности 18 протоколов, назначив по каждому штраф в размере одного миллиона рублей.

Сегодня же стало известно о регистрации мировым судьей 20 административных протоколов о неудалении запрещенного в России контента, составленных Роскомнадзором против радио "Свобода"*. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ составляет штраф в размере четырех миллионов рублей, что потенциально означает возможность наложения штрафов общей суммой 80 миллионов рублей. Рассмотрение протоколов назначено на 6 июня.

До этого радиостанцию "Свобода"* уже оштрафовали на 12,8 миллиона рублей и на 15 миллионов рублей. С учетом принятых сегодня решений, общая сумма штрафов достигла 45,8 миллиона рублей.

*Минюст внёс "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента