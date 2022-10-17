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Новости 14:23

В администрации губернатора Петербурга сменился начальник мобилизационного управления

фото ЗакС политика В администрации губернатора Петербурга сменился начальник мобилизационного управления

Губернатор Александр Беглов сместил Виктора Шевченко с должности начальника мобилизационного управления собственной администрации, сообщила 17 октября пресс-служба главы города. На смену последнему пришел его бывший заместитель.

"С 17 октября на эту должность назначен Владимир Буянов, ранее работавший первым заместителем начальника управления", — сообщили в Смольном.

Тем временем сегодня же мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сворачивании частичной мобилизации в столице, объяснив это выполнением намеченного плана по призыву. С нынешнего дня в городе закрываются призывные пункты, а ранее разосланные повестки подлежат отмене.


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